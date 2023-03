Augmentation du chiffre d'affaires de la Juventus au premier semestre, réduction des pertes

(Alliance News) - Le conseil d'administration de la Juventus Football Club Spa a examiné et approuvé le rapport financier semestriel consolidé au 31 décembre 2022, faisant état d'un chiffre d'affaires de 276,2 millions d'euros, en hausse par rapport aux 223,1 millions d'euros des mêmes six mois de 2021/2022.

La perte s'élève à 29,5 millions d'euros, contre une perte de 112,1 millions d'euros au premier semestre de l'année dernière. Cette amélioration résulte d'une part de l'atténuation des effets négatifs de la pandémie, en particulier en ce qui concerne les revenus des appels d'offres, et d'autre part des actions de développement des revenus et de rationalisation des coûts mises en place au cours des périodes précédentes et poursuivies au cours de la période actuelle, a expliqué la société.

En détail, la diminution de la perte pour le premier semestre de l'exercice financier est principalement attribuable à des revenus et des recettes plus élevés de 53,1 millions d'euros, liés à des revenus plus élevés de la gestion des droits des joueurs de 37,4 millions d'euros et à des revenus de match plus élevés de 15,2 millions d'euros. Les salaires des joueurs et les coûts du personnel technique ont également diminué de 30,3 millions d'euros, l'amortissement des droits d'enregistrement des joueurs a baissé de 9,4 millions d'euros et les dépenses liées aux droits d'enregistrement des joueurs ont diminué de 8,5 millions d'euros, a déclaré la société.

Ces améliorations ont été partiellement compensées par une augmentation des coûts des services externes de 10,6 millions d'EUR, des provisions de 3,5 millions d'EUR, des impôts de 2,3 millions d'EUR, des achats de produits à vendre de 1,6 million d'EUR et d'autres éléments mineurs de 700 000 EUR.

Le résultat d'exploitation est négatif de 19,1 millions d'euros, ce qui représente une amélioration par rapport au résultat négatif de 110,8 millions d'euros enregistré au cours du même semestre de l'année précédente.

La dette nette au 31 décembre 2022 s'élevait à 333,0 millions d'euros, contre 153,0 millions d'euros au 30 juin 2022.

L'augmentation de la dette n'est que faiblement liée aux opérations courantes ; en fait, elle est principalement déterminée par les paiements nets liés aux campagnes de transfert des années précédentes, les investissements en immobilisations corporelles, incorporelles et autres actifs fixes, les flux de trésorerie négatifs susmentionnés provenant des opérations et les dépenses pour les frais financiers et d'autres éléments mineurs.

Pour ce qui est de l'avenir, "les performances économiques du groupe pour l'exercice 2022/2023, bien qu'influencées par l'environnement économique, financier et politique défavorable, confirment la prévision d'une amélioration significative par rapport à celles de l'exercice 2021/2022, encore fortement pénalisé par les effets directs et indirects de la pandémie de Covid-19", a expliqué la société dans la note.

"L'amélioration attendue découle également des actions incisives de développement du chiffre d'affaires et de rationalisation des coûts mises en place au cours des périodes précédentes et poursuivies au cours de la période actuelle. Comme d'habitude, la performance économique, financière et des capitaux propres pour l'exercice en cours sera influencée par la performance sportive de la première équipe et par les transactions sur le marché du football."

Les actions de la Juventus FC ont clôturé dans le rouge de 3,7 % vendredi, à 0,31 euro par action.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

