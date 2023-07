(Alliance News) - La Juventus Football Club Spa a annoncé vendredi soir que la première chambre de l'Instance de contrôle financier des clubs de l'UEFA a pris une décision mettant définitivement fin à la procédure engagée le 1er décembre 2022 pour vérifier la conformité avec le cadre réglementaire de l'UEFA.

La Juventus, tout en continuant à croire que les violations alléguées sont insubstantielles et que ses actions sont correctes, a déclaré qu'elle "accepte la décision en renonçant à son droit d'appel, excluant expressément, et l'UEFA CFCB en prenant note, que cela pourrait constituer une admission de toute responsabilité à son encontre", peut-on lire dans un communiqué.

La décision de la première chambre de la CFCB de l'UEFA entraîne la résiliation de l'accord de règlement entre l'UEFA et la Juventus daté du 31 août 2022 et l'exclusion de la Juventus de la Ligue de conférence de l'UEFA pour la saison de football 2023/2024.

" En conséquence de la décision, la Juventus devra payer une contribution économique de 10 millions d'euros partiellement retenue sur les recettes provenant de la participation aux compétitions de l'UEFA au cours des prochaines saisons sportives et pourrait être tenue de payer une autre contribution économique conditionnelle de 10 millions d'euros dans le cas où les états financiers de la Juventus au 30 juin 2023, 2024 et 2025 révèlent des violations importantes du Règlement de l'UEFA sur l'octroi de licence aux clubs et la viabilité financière.

Ce montant conditionnel pourrait être retenu sur les recettes provenant de la participation aux compétitions de l'UEFA au cours des prochaines saisons sportives.

La Juventus, "tout en réaffirmant la justesse de ses actions et le bien-fondé de ses arguments de défense, a décidé d'accepter la décision comme définitive et contraignante et de renoncer à faire appel, considérant que ce choix est dans le meilleur intérêt de la société elle-même, de ses actionnaires et de toutes les parties prenantes".

"La définition des procédures initiées par l'UEFA CFCB, ainsi que la définition déjà intervenue de toutes les procédures sportives de la FIGC, permet à la société de mettre fin à la période d'incertitudes et d'éviter l'état de tension et d'instabilité qui découlerait inévitablement de la poursuite de procédures incertaines en termes de résultat et de calendrier, permettant également à la direction, à l'entraîneur de la première équipe et aux joueurs de se concentrer sur l'activité sportive et, en particulier, sur la saison qui vient de commencer", a spécifié la Juventus dans une note.

L'action de la Juventus a clôturé vendredi en hausse de 0,8 %, à 0,34 euro par action.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

