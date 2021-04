Juventus Football Club S p A : Football-De grands clubs européens annoncent la création d'une "Super Ligue"

par Simon Evans

MANCHESTER, Angleterre 19 avril (Reuters) - Douze des plus grands clubs de football européens ont annoncé dimanche le lancement d'une nouvelle compétition de milieu de semaine, la "Super Ligue", qui sera dirigée par les clubs fondateurs et présidée par le patron du Real Madrid, Florentino Perez.

L'annonce, effectuée par le biais d'un communiqué, intervient après que l'instance dirigeante du football européen, l'UEFA, mais aussi des dirigeants politiques ont critiqué le principe d'une ligue fermée destinée à concurrencer l'historique Ligue des champions.

Parmi les 12 clubs participants permanents* de la "Super Ligue" figurent les six plus grandes équipes de Premier League, la première division anglaise - Manchester United, Manchester City, Liverpool, Arsenal, Chelsea et Tottenham -, ainsi que le Real Madrid, le FC Barcelone ou encore la Juventus Turin.

Dans un communiqué, les organisateurs ont indiqué qu'ils prévoyaient de lancer la saison inaugurale de la compétition "dès que possible" et que les clubs fondateurs recevraient une enveloppe de 3,5 milliards de dollars pour contribuer aux projets d'infrastructures et compenser l'impact de la crise sanitaire du coronavirus.

Une "Super Ligue" féminine va aussi être lancée, ont-ils ajouté dans le communiqué.

*Liste des 12 clubs ayant annoncé conjointement qu'ils intégraient la "Super Ligue": AC Milan, Arsenal, Atlético de Madrid, Chelsea, Barcelone, Inter Milan, Juventus Turin, Manchester City, Manchester United, Real Madrid et Tottenham. (version française Jean Terzian)