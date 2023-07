(Alliance News) - L'UEFA, par le biais de son organe de contrôle financier des clubs, a décidé d'exclure la Juventus FC Spa de la prochaine Conférence League et d'imposer une pénalité de 10 millions d'euros au club en raison de malversations financières commises par le précédent conseil d'administration.

En conséquence de cette décision, la Juventus devra payer une contribution économique de 10 millions d'euros, partiellement retenue sur les recettes provenant de la participation aux compétitions de l'UEFA lors des prochaines saisons sportives, et pourrait être tenue de payer une autre contribution économique conditionnelle de 10 millions d'euros au cas où les bilans au 30 juin 2023, 2024 et 2025 feraient apparaître des violations importantes du Règlement de l'UEFA sur l'octroi de licence aux clubs et la viabilité financière.

"La Juventus, tout en réaffirmant la justesse de ses actions et le bien-fondé de ses arguments défensifs, a décidé d'accepter la décision comme définitive et contraignante et de renoncer à faire appel, considérant que ce choix est dans le meilleur intérêt de la société elle-même, de ses actionnaires et de toutes les parties prenantes, qu'elles appartiennent ou non au monde du sport", peut-on lire dans la note de la société.

"La définition des procédures initiées par l'UEFA CFCB, ainsi que la définition déjà intervenue de toutes les procédures sportives de la FIGC, permet au club de mettre fin à la période d'incertitude et d'éviter l'état de tension et d'instabilité qui découlerait inévitablement de la poursuite de procédures incertaines en termes de résultat et de calendrier, permettant également à la direction, à l'entraîneur de la première équipe et aux joueurs de se concentrer sur les activités sportives et, en particulier, sur la saison qui vient de commencer, tant en ce qui concerne les activités sportives qu'en ce qui concerne les relations d'affaires avec les sponsors, les autres partenaires commerciaux et les autres parties intéressées.

les relations d'affaires avec les sponsors, les autres partenaires commerciaux et financiers".

