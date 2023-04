La Juventus FC et le bureau du procureur fédéral de la FIGC concluent l'enquête

(Alliance News) - Le Juventus Football Club Spa a confirmé mercredi que le bureau du procureur fédéral de la FIGC a notifié au club et à certains de ses membres actuels et anciens de la communication de la conclusion des enquêtes concernant la "manœuvre salariale pour la saison de football 2019/2020", la "manœuvre salariale pour la saison de football 2020/2021", les relations entre le club et certains agents sportifs, ainsi que certaines "relations de partenariat" présumées entre la Juventus et d'autres clubs.

Le parquet fédéral, selon le communiqué de presse, "en raison également de prétendues violations comptables, a émis l'hypothèse d'une violation de l'article 4, paragraphe 1, du Code de justice sportive".

Selon les informations de l'agence Ansa, le parquet estime dans ses conclusions que sur "les salaires, les agents et les partenaires, la Juventus n'a pas été juste".

"En vertu des raisons déjà illustrées, entre autres, dans le rapport financier annuel au 30 juin 2022 et dans le rapport financier consolidé semestriel au 31 décembre 2022", écrit la Juventus, la société "estime avoir correctement appliqué les normes comptables internationales pertinentes, ainsi qu'avoir opéré en pleine conformité avec le principe de l'équité sportive."

Le club pourra désormais avoir accès aux documents et articuler sa défense dans les termes prévus par le Code de justice sportive, a conclu le club dans la déclaration.

Mercredi, le titre de la Juventus FC a clôturé dans le rouge (0,8 %), à 0,34 euro par action.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

