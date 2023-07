La Juventus FC SpA est un club de football basé en Italie. L'activité principale de la société est la participation à des compétitions nationales et internationales et l'organisation de matchs tout en exploitant les événements sportifs, la marque Juventus et l'image de l'équipe, y compris également la concession de licences de droits télévisuels et médiatiques, le parrainage, la vente d'espaces publicitaires, la concession de licences et le merchandising. La société est principalement active au niveau local.

Secteur Loisirs et détente