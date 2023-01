Le procureur de la FIGC demande neuf points de pénalité pour la Juventus

(Alliance News) - Le parquet de la Federazione Italiana Giuoco Calcio a demandé une pénalité de neuf points pour le Juventus FC Spa suite à l'enquête sur les plus-values fictives du club.

Comme l'a rapporté La Gazzetta dello Sport vendredi, étant donné la gravité des faits allégués et l'impact qu'ils ont eu sur les championnats d'un point de vue sportif, la demande du procureur est une sanction vraiment afflictive qui maintient la Juventus hors de l'Europe.

Le procureur a également demandé une inhibition de 20 mois et 10 jours pour Paratici, 16 mois pour l'ancien président, Andrea Agnelli, 12 mois pour Nedved, Garimberti et Arrivabene, 10 mois et 20 jours pour Cherubini.

"Le procureur général, Giuseppe Chiné, après avoir étudié avec la plus grande attention les papiers de l'enquête Prisma du parquet de Turin, est convaincu d'avoir entre les mains ces nouveaux éléments de preuve qui démontrent l'existence des délits qui, selon l'article 63 du code de justice sportive, pourraient permettre la réouverture d'un procès même avec des condamnations devenues irrévocables et définitives. Dans ce cas, nous parlons d'interceptions et de documents, y compris le soi-disant 'livre noir' de Paratici, dont le Parquet fédéral n'a pas pu disposer lors du premier procès, mais sur lequel il peut maintenant compter grâce à la justice ordinaire", écrit La Rosa.

L'action de la Juventus est en hausse de 0,6 % à 0,33 euro par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

