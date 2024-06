JVR Ventures Inc. est une société de mise en commun de capitaux basée au Canada. La société a été créée dans le but d'identifier et d'évaluer des entreprises et des actifs en vue de réaliser une opération admissible. La société n'a pas mené d'opérations commerciales. La société n'a pas identifié de secteur d'activité spécifique dans lequel elle se propose de réaliser une opération admissible. La société n'a pas généré de revenus.

Secteur Sociétés holdings