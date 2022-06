Jyske Bank accepte d'acheter les activités danoises de Handelsbanken ; les actions augmentent

Handelsbanken, l'une des plus anciennes banques de Suède et l'un des principaux créanciers hypothécaires, a déclaré en octobre de l'année dernière qu'elle se retirerait du Danemark et de la Finlande, car elle voyait peu de chances de se développer sur ces marchés sans faire de gros investissements.

Bien que la valeur exacte de la transaction n'ait pas été divulguée, Handelsbanken a déclaré lundi qu'un montant basé sur la valeur actuelle des actifs serait payé en espèces à la date du transfert, en plus d'une prime de 3 milliards de couronnes danoises (424,4 millions de dollars).

La transaction apportera des synergies d'une valeur de 300 millions de couronnes danoises, a déclaré Jyske dans un communiqué séparé. Les actions de Jyske Bank se négociaient en hausse de 11,5 % à 7 h 8 GMT.

Pour Jyske, le troisième plus grand créancier du Danemark, l'acquisition proposera l'échelle nécessaire pour concurrencer les plus grands pairs que sont Danske Bank et Nordea.

"L'acquisition de Handelsbanken Denmark renforcera encore la position de Jyske Bank sur le marché, en augmentant la taille de notre activité d'environ un cinquième", a déclaré Jyske dans un communiqué.

Handelsbanken compte 43 succursales et environ 600 employés au Danemark, et la transaction comprend plus de 130 000 clients, environ 66 milliards de couronnes de prêts et 36 milliards de couronnes de dépôts, a déclaré Jyske Bank.

La semaine dernière, les deux banques ont confirmé qu'elles étaient en pourparlers pour une transaction, en réponse aux rumeurs du marché et aux rapports des médias.

Les actions de Jyske avaient perdu un cinquième de leur valeur au cours des six jours de bourse précédents, au milieu des spéculations selon lesquelles la banque serait prête à payer un prix élevé et devrait émettre de nouvelles actions pour financer la transaction.

"Les investisseurs vont probablement pousser un soupir de soulagement en constatant que l'augmentation de capital ne s'est pas concrétisée", a déclaré Per Hansen, analyste chez Nordnet.

(1 $ = 7,0566 couronnes danoises)