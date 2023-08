Jyske Bank A/S est la 3e banque indépendante danoise. Les revenus par activité se répartissent comme suit : - activités de banque (70,3%) : banque de détail, banque privée, banque de marché et d'investissement, gestion d'actifs, etc. ; - prêts immobilier et hypothécaire (20,5%) ; - crédit-bail (9,2%). A fin 2022, la banque gère 208,4 MdsDKK d'encours de dépôts et 541,7 MdsDKK d'encours de crédits. La commercialisation des produits et services est assurée au travers d'un réseau de 120 agences implantées au Danemark. La répartition géographique des revenus est la suivante : Danemark (99,9%) et Allemagne (0,1%).

Secteur Banques