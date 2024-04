JZ Capital Partners Limited est une société d'investissement à capital fixe basée à Guernesey. L'objectif d'investissement de la société est de fournir aux actionnaires un rendement en investissant de manière sélective dans des sociétés américaines et européennes à microcapitalisation et dans des biens immobiliers aux États-Unis. La société investit dans des sociétés américaines et européennes à microcapitalisation, ainsi que dans des biens immobiliers aux États-Unis. Les segments de la société comprennent le portefeuille d'investissements dans des sociétés américaines à microcapitalisation, le portefeuille d'investissements dans des sociétés européennes à microcapitalisation, le portefeuille d'investissements dans l'immobilier et le portefeuille d'autres investissements. L'objectif d'investissement de chaque segment est d'obtenir des rendements réguliers à moyen terme à partir des investissements dans chaque segment tout en protégeant le capital en investissant dans un portefeuille diversifié. Son portefeuille de microcapitalisations aux États-Unis se compose de 12 entreprises, dont trois verticales et cinq co-investissements, dans neuf secteurs d'activité. Son conseiller en investissement est Jordan/Zalaznick Advisers, Inc.