Le portefeuille européen de JZ Capital est affecté par la guerre en Ukraine

JZ Capital Partners Ltd - société d'investissement axée sur les sociétés américaines et européennes à microcapitalisation et sur l'immobilier américain - La valeur nette d'inventaire par action à la fin de l'année, le 28 février, augmente de 0,7 % pour atteindre 4,06 USD, contre 4,03 USD retraité 12 mois plus tôt. "Le portefeuille de microcapitalisations américaines s'est globalement bien comporté, tandis que le portefeuille européen reste confronté aux effets économiques de la récession en Europe et de la guerre en Ukraine. La société s'efforce de réaliser les deux portefeuilles lorsque les conditions du marché le permettent", indique JZ Capital.

Cours actuel de l'action : 150,00 pence

Variation sur 12 mois : en baisse de 4,8

Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

