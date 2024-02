K-Bro Linen Inc. est un propriétaire et un exploitant canadien d'installations de blanchisserie et de traitement du linge. La société fournit des services de blanchisserie et de location de textiles en Écosse et dans le nord-est de l'Angleterre. La société et ses filiales en propriété exclusive opèrent à travers le Canada et le Royaume-Uni, fournissant une gamme de services de linge aux établissements de santé, aux hôtels et à d'autres comptes commerciaux qui comprennent le traitement, la gestion et la distribution de linge général et de linge de salle d'opération. L'entreprise exerce ses activités par l'intermédiaire de deux divisions. La division canadienne fournit des services de blanchisserie et de linge de maison aux secteurs de la santé et de l'hôtellerie par l'intermédiaire de 10 divisions opérationnelles situées à Vancouver, Victoria, Calgary, Edmonton, Regina, Toronto, Montréal et Québec. La division britannique fournit des services de blanchisserie et de linge de maison principalement au secteur de l'hôtellerie et de la restauration, ainsi qu'à d'autres secteurs, notamment les soins de santé, l'industrie et les produits pharmaceutiques, par l'intermédiaire de quatre sites situés à Perth, Newcastle, Livingston et Coatbridge.