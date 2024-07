K-Bro Linen Inc. est un propriétaire et un exploitant de blanchisseries et d'installations de traitement du linge au Canada. La société propose une gamme complète de services de traitement, de gestion et de distribution de linge général et de linge de bloc opératoire aux établissements de santé, aux hôtels et à d'autres clients commerciaux. Elle exploite une dizaine d'installations de traitement et deux centres de distribution sous deux marques distinctes, dont K-Bro Linen Systems Inc. et Buanderie HMR, dans dix villes canadiennes : Québec, Montréal, Toronto, Regina, Saskatoon, Prince Albert, Edmonton, Calgary, Vancouver et Victoria. Sa division canadienne fournit des services de blanchisserie et de linge de maison aux secteurs de la santé et de l'hôtellerie par l'intermédiaire de dix divisions opérationnelles. La division britannique de la société fournit des services de blanchisserie et de linge de maison principalement au secteur de l'hôtellerie et de la restauration, ainsi qu'à d'autres secteurs, notamment les soins de santé, la fabrication et les produits pharmaceutiques, par le biais de cinq sites situés à Cupar, Perth, Newcastle, Livingston et Coatbridge.