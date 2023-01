Le Pakistan déclare que le réseau électrique est rétabli après la deuxième panne majeure en quelques mois

Les 1 112 stations du réseau électrique ont été remises en service, a déclaré un haut fonctionnaire du gouvernement à Reuters, ajoutant que l'électricité serait entièrement rétablie dans tout le pays dès que les unités de production d'électricité seraient remises en service. Le fonctionnaire a refusé d'être nommé car il n'était pas autorisé à parler aux médias.

La panne, qui a commencé lundi matin pendant la haute saison hivernale, est la deuxième défaillance majeure du réseau électrique à frapper cette nation de 220 millions d'habitants depuis octobre, bien qu'il y ait des pannes partielles presque tous les jours.

Les habitants des grandes villes ont déclaré qu'ils avaient maintenant de l'électricité, mais certaines régions du pays étaient toujours privées de courant.

Les analystes et les fonctionnaires attribuent les problèmes d'électricité à un réseau électrique vieillissant, qui, comme une grande partie de l'infrastructure nationale, a désespérément besoin d'une mise à niveau que le gouvernement dit ne pas pouvoir se permettre.

Le Fonds monétaire international a renfloué le Pakistan cinq fois au cours des deux dernières décennies. Sa dernière tranche de renflouement est toutefois bloquée en raison de divergences avec le gouvernement sur une révision du programme qui aurait dû être achevée en novembre.

Le Pakistan dispose d'une capacité électrique installée suffisante pour répondre à la demande, mais il manque de ressources pour faire fonctionner ses centrales à pétrole et à gaz. Le secteur est si lourdement endetté qu'il ne peut se permettre d'investir dans les infrastructures et les lignes électriques. La Chine a investi dans son secteur de l'électricité dans le cadre d'un programme d'infrastructure de 60 milliards de dollars qui s'inscrit dans l'initiative "Belt and Road" de Pékin.