K-Electric Limited est une société basée au Pakistan, dont l'activité principale est la production, la transmission et la distribution d'énergie électrique aux consommateurs industriels et autres. Les secteurs de la société comprennent la production, la transmission et la distribution. Elle fournit de l'électricité à toutes les zones résidentielles, commerciales, industrielles et agricoles qui relèvent de la ville et au-delà, desservant plus de 2,5 millions de clients à travers Karachi, Dhabeji et Gharo dans le Sindh, et Uthal, Vinder et Bela dans le Baloutchistan. Elle produit de l'électricité à partir de ses propres unités de production d'une capacité installée d'environ 1875 mégawatts (MW) et, en outre, elle a conclu des accords avec des producteurs d'électricité externes pour environ 1680 MW, dont 1100 MW provenant du réseau national. Son système de transmission se compose d'environ 1350 kilomètres de lignes de 220 kilovolts (kV), 132kV et 66kV, avec 71 stations de réseau, 20 auto transformateurs et 179 transformateurs de puissance. Son réseau de distribution s'étend sur 6 500 kilomètres carrés.