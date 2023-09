K G Denim Limited est un fabricant de denim et de tissus d'habillement basé en Inde, qui approvisionne les marques de mode et les détaillants du monde entier. La société opère à travers trois segments : Le textile, l'énergie et l'habillement. La société est engagée dans la fabrication de tissus, de vêtements prêts à porter, de produits textiles domestiques et dans l'exploitation d'une centrale électrique. Les produits proposés par la société sont les suivants : Indigo Fabrics, Home Textile et Circumference Fabrics. Ses produits Indigo Fabrics comprennent le denim, les tissus pour vêtements et les ensembles de vêtements, qui incluent les chemises et les bas en denim. Ses produits Home Textile comprennent la fabrication et l'exportation de fils, de tissus pour denim, de vêtements en denim, de tissus pour vêtements et de tissus pour textiles de maison, de produits confectionnés et de serviettes. Les produits Circumference Fabrics de la société comprennent les tissus de barrière médicale, les tissus bio-neem et les tissus respirants pour vêtements d'extérieur. Les filiales de la société comprennent Trigger Apparels Limited et KG Denim (USA) Inc.

Secteur Textiles et Cuirs