K.M. Sugar Mills Limited est une société basée en Inde, qui est engagée dans la fabrication de sucre, de produits de distillerie et dans la production d'électricité. Les unités de fabrication de la société sont situées dans le district d'Ayodhya, Uttar Pradesh. Elle possède une sucrerie d'une capacité d'environ 9000 tonnes de canne à sucre par jour, une distillerie de 45KLPD et une centrale de cogénération de 25 mégawatts (MW). La société est également engagée dans l'exportation et l'importation de sucre, le négoce de sucre domestique ainsi que des activités de fabrication. La société fabrique des produits de distillerie de sucre, de l'éthanol et de l'alcool dénaturé, et produit et fournit de l'électricité. Elle fabrique et vend trois catégories de sucre dans des sacs de jute, ainsi que dans des sacs en PP. Sur la base de la qualité et de la taille, les produits sont les suivants : L 31, M 31, M 30, S 31 et S 30. Elle fabrique de l'alcool rectifié, de l'éthanol et de l'alcool extra neutre dans ses installations de Motinagar, Faizabad. La société fournit l'électricité à l'Uttar Pradesh Power Corporation Limited (UPPCL).

Secteur Transformation des aliments