K.M. Sugar Mills Limited a annoncé la nomination de M. Narendra Mohan en tant qu'administrateur supplémentaire (catégorie : administrateur non exécutif et indépendant) de la société avec effet au 29 juin 2024. Shri Narendra Mohan a une carrière exemplaire dans l'industrie sucrière qui s'étend sur environ quatre décennies, dont onze ans en tant que directeur du National Sugar Institute, Kanpur, Inde, un institut de premier plan du gouvernement indien qui a été créé en 1936. Il a fait des études supérieures en technologie sucrière à l'Institut national du sucre et s'est ensuite vu décerner le titre de "fellow". Shri Narendra Mohan a été un enseignant inspirant, un chercheur admirable et un fonctionnaire estimé, qui a mené une longue et brillante carrière dans l'industrie sucrière et à l'institut.

Auteur de 7 livres, de plus de 200 articles publiés dans diverses revues réputées, de nombreux chapitres de livres et de brevets à son actif, il témoigne de sa passion pour le travail académique et la recherche.