Lors de sa réunion du 30 décembre 2023, le conseil d'administration de K.P. Energy Limited a approuvé le changement de désignation de Mme Venu Birappa, qui est passée du statut de directrice indépendante non exécutive à celui de directrice non exécutive non indépendante, avec effet au 31 décembre 2023. La société a approuvé la reconstitution des comités suivants, conformément aux dispositions des articles 177 et 178 de la loi sur les sociétés (Companies Act) de 2013 et des règlements 18, 19 et 20 des règles de cotation (Listing Regulations), de la manière suivante : Comité d'audit : M. Arvindkumar Tribhovandas Patadia - Président, M. Farukbhai Gulambhai Patel - Membre et M. Rajendra Kundanlal Desai - Membre. Comité de nomination et de rémunération : M. Arvindkumar Tribhovandas Patadia - Président, Mme Bhadrabala Dimant Joshi - Membre et M. Rajendra Kundanlal Desai - Membre.

Comité des relations avec les parties prenantes : M. Rajendra Kundanlal Desai - Président, M. Affan Faruk Patel - Membre et Dr. Neethimani Karunamoorthy - Membre.