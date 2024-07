K&R Rail Engineering Limited est une entreprise de construction ferroviaire basée en Inde. La société est engagée dans la pose d'embranchements ferroviaires privés sur une base clé en main. Les services de la société comprennent l'ingénierie, l'approvisionnement, la construction et la mise en service. Ses compétences comprennent les travaux de terrassement, les ponts et les travaux de génie civil, les travaux de voie ferrée, l'électrification aérienne, les travaux de signalisation et de télécommunication, l'exploitation et la maintenance des chemins de fer, et les services de conseil. Les projets de la société comprennent Ramco Cements Limited, Mecheda, West Bengal ; Ramco Cements Limited Haridaspur, Odisha, et Gopalpur Ports Limited.

Secteur Construction et ingénierie