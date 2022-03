K+S AG : Toujours du potentiel 07/03/2022 | 09:59 Tommy Douziech 07/03/2022 | 09:59 achat En cours

Cours d'entrée : 23.18€ | Objectif : 37.6€ | Stop : 19€ | Potentiel : 62.21% Le titre K+S AG présente une configuration technique positive suggérant une poursuite de la dynamique haussière à moyen terme.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 37.6 €. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts Avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements, les marges de la société ressortent particulièrement élevées.

La société dégage des marges élevées et apparaît très fortement rentable.

L'entreprise fait partie des plus attractives du marché en termes de valorisation basée sur les multiples de résultat.

Le cours de la société rapporté à sa valeur nette comptable fait ressortir le dossier comme étant relativement bon marché.

Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse.

Au cours des 4 derniers mois, les analystes ont revu de manière significative leurs estimations du chiffre d'affaires de la société.

Sur l'année écoulée, les analystes couvrant le dossier ont revu fortement à la hausse leurs anticipations de bénéfices par action.

Les révisions de BNA ont été fortement revues à la hausse au cours des 4 derniers mois.

L'objectif de cours moyen des analystes qui s'intéressent au dossier a été fortement revu à la hausse au cours des quatre derniers mois.

Au cours des douzes derniers mois l'opinion des analystes a été fortement revue à la hausse.

Points faibles Les perspectives de croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise sont très faibles pour les prochains exercices, d'après les estimations du consensus Standard & Poor's.

Les perspectives de croissance des bénéfices de la société manquent de dynamique et sont une faiblesse.

La société est fortement valorisée compte tenu des flux de trésorerie générés par son activité.

Le groupe ne redistribue pas ou peu de dividendes et ne fait donc pas partie des sociétés de rendement.

L'objectif de cours moyen des analystes limite le potentiel d'appréciation.

Les estimations des différents analystes qui suivent le dossier ne sont pas toutes en adéquation. La dispersion des estimations supposent soit un manque de visibilité liée à l'activité, soit des opinions divergentes.

Données financières EUR USD CA 2021 3 135 M 3 404 M - Résultat net 2021 2 052 M 2 229 M - Dette nette 2021 939 M 1 019 M - PER 2021 2,01x Rendement 2021 0,55% Capitalisation 4 540 M 4 931 M - VE / CA 2021 1,75x VE / CA 2022 1,23x Nbr Employés 10 738 Flottant - Prochain événement sur K+S AG 10/03/22 Année 2021 Présentation des résultats Evolution du Compte de Résultat Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 17 Dernier Cours de Cloture 23,72 € Objectif de cours Moyen 18,27 € Ecart / Objectif Moyen -23,0% Révisions de BNA Dirigeants et Administrateurs Burkhard Lohr Chairman-Executive Board & Chief Financial Officer Andreas Kreimeyer Chairman-Supervisory Board Holger Riemensperger Chief Operating Officer Philip Freiherr von dem Bussche Independent Member-Supervisory Board Thomas Kölbl Independent Member-Supervisory Board