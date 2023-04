K+S : Stifel dégrade sa recommandation

Stifel dégrade sa recommandation sur K+S de 'achat' à 'conserver' avec un objectif de cours ramené de 26 à 22 euros, même s'il estime que le prix du nouveau contrat indien apporte de la clarté pour la saison à venir aux cours actuels.



Il souligne que ce contrat ne dure que jusqu'en septembre et que le nouveau prix devra être fixé en période saisonnière basse, ce qui laisse prévoir une nouvelle baisse de prix pour le producteur de fertilisants.



Le broker précise que son hypothèse de prix moyen du potassium pour K+S s'inscrit en baisse de 28% en comparaison annuelle, alors que les objectifs du groupe allemand ne sont fondés que sur un repli de l'ordre de 20%.



