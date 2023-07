K+S Aktiengesellschaft est un producteur de sel et un fournisseur de potasse basé en Allemagne. La société opère à travers trois segments : Sel, Potasse et Magnésium, et Activités Complémentaires. Le segment Sel englobe la production et la commercialisation de sel de qualité alimentaire, de sel industriel et de sel à usage chimique, de sel de déglaçage et de saumure de chlorure de sodium. Le segment Potasse et Magnésium regroupe la production et la commercialisation d'engrais potassiques et de spécialités d'engrais, ainsi que de composés de potasse et de magnésium pour des applications techniques, industrielles et pharmaceutiques. Le segment Activités complémentaires regroupe les activités de recyclage, l'élimination et la réutilisation des déchets dans les mines de potasse et de sel gemme et la granulation CATSAN et THOMAS, ainsi que les services logistiques par le biais de K+S Transport GmbH et le commerce de différents produits chimiques de base par le biais de Chemische Fabrik Kalk GmbH.