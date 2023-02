Accord salarial pour 10 000 employés de K+S

KASSEL (dpa-AFX) - Environ 10 000 salariés du groupe d'engrais et de sel K+S vont voirleur salaire augmenter grâce à un accord collectif. A partir du 1er avril, ils recevront un socle mensuel supplémentaire de 200 euros bruts, ont annoncé samedi l'entreprise et le syndicat IG BCE. Le 1er avril 2024, les salaires mensuels augmenteront à nouveau de 2 pour cent.

En outre, les partenaires sociaux ont convenu d'une prime de compensation de l'inflation de 3000 euros au 1er mars, exonérée d'impôts et de taxes, et d'un versement unique de 1700 euros bruts au 1er mars 2024. La nouvelle convention collective est valable jusqu'à fin 2024. K+S, dont le siège social est à Kassel, possède des usines et des sites miniers en Hesse, Thuringe, Saxe-Anhalt, Basse-Saxe et Rhénanie du Nord-Westphalie.

Le syndicat IG BCE a parlé d'une "augmentation moyenne permanente des revenus de 8,5 pour cent et de deux paiements uniques importants", en tenant compte de diverses primes. Le négociateur Moritz Hautmann a déclaré : "Nous avons convenu d'un bon paquet global, qui peut être vu et avec lequel les salariés reçoivent leur part méritée du succès économique de l'entreprise".

Christoph Wehner, négociateur patronal et directeur général de l'Association de l'industrie de la potasse et du sel, a jugé : "Nous sommes allés jusqu'à notre limite de douleur et même au-delà pour parvenir à un accord". Celui-ci est difficile à supporter sur le plan économique. "Le résultat obtenu représente un défi pour la transformation qui attend notre industrie."/jaa/DP/he