Eaux usées de potasse : K+S voit des progrès, les protecteurs de la nature sont sceptiques

KASSEL/FRANKFURT (dpa-AFX) - Le rejet d'eaux salées dans la Werra et la Weser par le groupe d'engrais K+S, basé à Kassel, est un conflit permanent entre l'entreprise, les riverains et les défenseurs de l'environnement. L'immersion de la liqueur salée endommage les rivières, le sol et les nappes phréatiques. "Nous avons en principe discuté pendant 20 ans jusqu'à ce que le déversement diminue lentement", a déclaré Thomas Norgall, directeur adjoint de l'association BUND Hessen.

"Avec la planification de la gestion, les premiers pas sont faits dans la bonne direction. Cependant, jusqu'à présent, presque rien n'a été réalisé en ce qui concerne la salinité", a expliqué Thomas Norgall. La directive-cadre sur l'eau de l'UE oblige les États nationaux à rétablir le "bon état écologique" des cours d'eau d'ici fin 2027. Le plan de gestion du sel 2021-2027 de la communauté de bassin versant de la Weser (FGG) prescrit à cet effet une réduction des rejets de sel dans la Werra et la Weser.

Jusqu'à présent, il prévoit, selon Norgall, que les eaux de production de 1,7 million de mètres cubes par an soient entièrement empilées dans l'ancienne mine de potasse de Springen (Thuringe). L'eau salée est ainsi introduite dans les cavités souterraines d'une mine qui ne sont plus utilisées. Comme cela n'a pas été autorisé jusqu'à présent, il n'est pas clair si et quand les eaux usées du processus ne seront plus rejetées dans la Werra. "Nous sommes bien sûr contents du cadre juridique. Mais nous pensons qu'il est encore extrêmement difficile pour l'entreprise d'atteindre ses objectifs", a déclaré Norgall.

K+S se montre confiant. La production du groupe est fortement dépendante des possibilités d'élimination des eaux usées salines. Outre les trois sites de production de Hattorf à Philippsthal et de Wintershall à Heringen (tous deux dans le district de Hersfeld-Rotenburg) et d'Unterbreizbach (district de Wartburg), les deux mines de Hattorf-Wintershall et d'Unterbreizbach font partie de l'usine combinée de Werra, qui emploie au total environ 4400 personnes. Au total, l'usine combinée demande environ 20 millions de tonnes de sel brut par an, à partir desquelles 3,4 millions de tonnes de produits sont fabriqués, dont des engrais potassiques et des spécialités d'engrais, des produits pour l'industrie chimique et pharmaceutique ainsi que pour la fabrication de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux.

Le rejet d'eaux usées salines de l'usine de Werra sera progressivement réduit, a expliqué un porte-parole du groupe. "2022 a été l'année où les rejets dans la Werra ont été les plus faibles depuis l'an 2000". En 2022, environ 3 millions de mètres cubes d'eaux salées ont été déversés dans la Werra, contre 6,7 millions de mètres cubes en 2000 et même 8,5 millions de mètres cubes en 2007.

"Les raisons de la forte baisse de la quantité déversée sont notamment la mise en œuvre de vastes paquets de mesures au cours des dernières années et les économies d'eaux salées ainsi obtenues, ainsi que l'abaissement des valeurs limites". À partir de 2028, plus aucune eau de production ne devrait être déversée dans la Werra, mais uniquement l'eau moins concentrée des terrils.

D'ici 2030, K+S souhaite réduire le volume d'eaux salées de 500 000 mètres cubes par an par rapport à 2017. À partir de 2030, il ne devrait plus y avoir que 2,2 millions de mètres cubes d'eau de process à évacuer par an. "Selon les estimations actuelles, cet objectif sera atteint bien plus tôt et largement dépassé grâce à la mise en œuvre du projet Werra 2060 et à l'économie d'eaux de process qui en résulte", a déclaré le porte-parole.

Dans le cadre de ce projet, K+S veut passer à un procédé de traitement à sec dans la production de potasse à Unterbreizbach en Thuringe et sur le site de Wintershall en Hesse. Ainsi, la quantité d'eaux de process devrait être réduite de plus de moitié. Les eaux restantes doivent être éliminées loin du site ou stockées durablement sous terre.

L'association BUND critique les plans qu'elle juge trop vagues. Les annonces sont vagues et il n'y a pas de déclaration sur l'avenir des eaux de process salines. "Nous ne comprenons pas cette critique", a déclaré le porte-parole de K+S. Le groupe va investir environ 600 millions d'euros dans les années à venir pour passer au procédé de traitement sec. "Les émissions de CO2 seront ainsi réduites de moitié, tout comme la quantité d'eaux salées de l'usine de Werra liées à la production, qui ne seront plus déversées dans la Werra à partir de 2028".

En outre, l'utilisation d'un nouveau procédé d'extraction souterrain permettrait de réduire la croissance du terril de Wintershall d'environ 90 pour cent à partir de 2028, selon les prévisions. L'agrandissement du terril envisagé pour le début des années 2030 ne sera alors plus nécessaire.

De plus, la couverture des deux terrils, qui a commencé l'année dernière au Haldentop de Hattorf et qui débutera cette année à Wintershall, minimisera la production d'eaux de terrils salines. "Tout cela représente des améliorations très concrètes pour l'environnement et montre à quel point K+S s'engage à être le pionnier d'une exploitation minière respectueuse de l'environnement", a expliqué le porte-parole.

La couverture du terril devrait permettre de réduire les eaux de ruissellement du terril dues aux précipitations et ainsi de préserver l'environnement. Mais là encore, le BUND est sceptique. "La couverture n'assure pas une réduction des eaux usées, elle ne fait que compenser les eaux usées supplémentaires générées par les extensions autorisées des terrils", a déclaré Norgall./nis/DP/zb