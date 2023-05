Élimination des eaux usées de potasse : La BUND ne voit pas de soulagement

KASSEL/FRANKFURT (dpa-AFX) - Le déversement d'eaux salées dans la Werra et la Weser par le groupe d'engrais K+Sde Kassel est un conflit permanent entre l'entreprise, les riverains et les défenseurs de l'environnement. L'immersion de la liqueur salée endommage les rivières, le sol et les eaux souterraines. "Avec la planification de la gestion, les premiers pas sont faits dans la bonne direction. Cependant, jusqu'à présent, presque rien n'a été fait en ce qui concerne la pollution par le sel", a déclaré Thomas Norgall, directeur adjoint de la BUND Hessen.

Le plan de gestion du sel 2021-2027 de la communauté de bassin versant de la Weser (FGG) prescrit une réduction des rejets de sel dans la Werra et la Weser. Jusqu'à présent, il prévoit, selon Norgall, que les eaux usées de production de 1,7 million de mètres cubes par an soient entièrement empilées dans l'ancienne mine de potasse de Springen (Thuringe). Comme cela n'a pas été autorisé jusqu'à présent, on ne sait pas si et quand les eaux usées de production ne seront plus rejetées dans la Werra.

Le rejet d'eaux usées salines de l'usine de Werra - la plus importante usine de potasse du groupe avec des sites en Hesse et en Thuringe - sera progressivement réduit, a expliqué un porte-parole de K+S. "2022 a été l'année avec le plus faible rejet dans la Werra depuis l'an 2000". L'engagement a été pris de ne plus rejeter d'eaux usées de production dans la Werra à partir de 2028, mais uniquement les eaux de terril moins concentrées.

A partir de 2030, seuls 2,2 millions de mètres cubes d'eau de process devraient être évacués chaque année. "Selon les estimations actuelles, cet objectif sera atteint bien plus tôt et largement dépassé grâce à la mise en œuvre du projet Werra 2060 et à l'économie d'eaux de process qui en résultera", a déclaré le porte-parole./nis/DP/zb