K+S augmente son dividende après une année faste - Baisse des bénéfices attendue

KASSEL (dpa-AFX) - Le groupe d'engrais K+S augmente sensiblement son dividende après un bond de ses bénéfices. Un rachat d'actions est également prévu. En revanche, le bénéfice opérationnel devrait baisser cette année après une année 2022 exceptionnellement forte en raison des prix très élevés des engrais. Cela n'est toutefois pas surprenant. L'analyste Markus Mayer de la Baader Bank estime toutefois que les perspectives sont trop prudentes, comme il l'a écrit dans une première réaction. Dans l'ensemble, les nouvelles ont été bien accueillies par les investisseurs. Les titres figuraient parmi les favoris de l'indice des moyennes capitalisations dans l'après-midi, avec une hausse de près de cinq pour cent.

Le groupe MDax entend verser un euro par action à titre de dividende, contre 20 centimes un an plus tôt. En outre, des actions seront rachetées à partir du mois de mai pour un montant pouvant atteindre 200 millions d'euros, a annoncé l'entreprise mardi à Cassel, à la surprise générale. Cela représenterait alors environ cinq pour cent du capital social. Les actions doivent être annulées.

K+S peut s'appuyer sur une forte hausse de son chiffre d'affaires et de ses bénéfices l'an dernier. Le chiffre d'affaires a augmenté de 77% en comparaison annuelle pour atteindre 5,7 milliards d'euros. L'entreprise a profité des prix élevés des engrais, qui ont encore augmenté suite aux sanctions des pays occidentaux contre les principaux producteurs de potasse que sont la Russie et la Biélorussie. Les clients ont toutefois fait preuve d'une certaine retenue au cours du second semestre.

Le résultat avant intérêts, impôts et amortissements (Ebitda) a néanmoins bondi à 2,4 milliards d'euros, contre un peu moins d'un milliard l'année précédente. Le flux de trésorerie disponible ajusté s'est élevé à 1,2 milliard d'euros. Le bénéfice est donc conforme aux prévisions du groupe et aux estimations des analystes fournies par la société.

À l'horizon 2023, Burkhard Lohr et son équipe de direction prévoient un bénéfice d'exploitation de 1,3 à 1,5 milliard d'euros. Le flux de trésorerie disponible ajusté devrait atteindre 700 à 900 millions d'euros. Les estimations des analystes se situent déjà dans la partie supérieure de la fourchette pour le bénéfice d'exploitation.

Dans ce contexte, K+S s'attend, selon le communiqué, à "une augmentation de la demande" et à "un niveau de prix globalement attractif, même s'il est inférieur à celui de l'année précédente". L'offre de potasse en provenance de Russie et de Biélorussie reste limitée. Parallèlement, il faut s'attendre à une nouvelle augmentation des coûts, notamment de l'énergie, de la logistique et des salaires.

En attendant, l'entreprise dispose désormais d'une position d'actif net de 245 millions d'euros à la fin 2022. Le groupe avait réduit sa dette à partir de 2021 après la vente de ses activités américaines de sel. De plus, l'activité s'est nettement redressée, ce qui a également permis de faire rentrer plus d'argent dans les caisses./mis/la/jha/