K+S : bien orienté après ses résultats annuels

K+S s'adjuge plus de 4% à Francfort, le groupe ayant annoncé son intention de proposer, lors de son AG du 12 mai prochain, un dividende de 20 centimes d'euro par action au titre de l'exercice 2021, qui a vu son EBITDA progresser de 262% à 969 millions d'euros.



Le fournisseur allemand de potasse et de sel gemme a réalisé, sur l'année écoulée, des revenus en croissance de 32% à 3,2 milliards d'euros, soutenus par 'une excellente performance de production' et 'une dynamique de marché très positive'.



Tablant sur 'des conditions générales du secteur agricole toujours attractives', K+S anticipe pour 2022 un EBITDA entre 1,6 et 1,9 milliard d'euros, ainsi qu'un free cash-flow ajusté entre 600 et 800 millions (après 93 millions en 2021).



