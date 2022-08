K+S : chiffre d'affaires plus que doublé au 2e trimestre

K+S publie un chiffre d'affaires de 1,5 MdE au titre du 2e trimestre, plus que doublé par rapport à la même période un an plus tôt (664 ME).



L'EBITDA s'établit à 706 ME, contre 112 ME au 2e trimestre 2021.



Sur l'ensemble du 1er semestre, le chiffre d'affaires ressort à 2,7 MdsE (contre 1,4 MdE un an plus tôt), avec un EBITDA de 1,2 MdE contre 237 ME il y a douze mois.



Pour l'exercice 2022, K+S cible un EBITDA compris entre 2,3 milliards d'euros et 2,6 milliards d'euros, malgré un scénario évoquant une baisse de 25% de la disponibilité de gaz naturel en Allemagne au 4e trimestre.



