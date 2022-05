K+S : hausse de 11,4% du BPA ajusté trimestriel

K+S publie un chiffre d'affaires de 1212 ME au titre du 1er trimestre 2022, en hausse de 65,3% par rapport à la même période un an plus tôt.



Dans le même temps, l'EBITDA a été multiplié par plus de 4, passant de 126 à 524 ME.



Le bénéfice ajusté après impôts ressort en hausse de 11,4%, à 312,7 ME. Le BPA ajusté s'établit ainsi à 1,63 euro, lui aussi en hausse de 11,4% par rapport au 1er trimestre 2021.



' Une fois de plus, nous avons traduit notre solide performance opérationnelle et les conditions de marchés favorables en augmentation des bénéfices et des flux de trésorerie ', commente le Dr Burkhard Lohr, président du conseil d'administration de K+S Aktiengesellschaft.



Pour l'ensemble de l'exercice 2022, K+S anticipe un EBITDA compris entre 2,3 et 2,6 MdsE.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.