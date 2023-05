Le climat a un impact important sur les nouveaux ravageurs agricoles, selon une experte

KLEINMACHNOW (dpa-AFX) - Les parasites animaux et les maladies des plantes qui y sont liées devraient devenir un sujet de plus en plus important avec le changement climatique, selon une spécialiste. "Les organismes nuisibles, en particulier les insectes, sont particulièrement influencés par les conditions météorologiques", a expliqué Sandra Krengel-Horney du Julius Kühn-Institut (JKI), l'institut fédéral de recherche sur les cultures.

Le climat a une influence très importante sur leur importance ou leur apparition. "De nombreux organismes nuisibles peuvent former davantage de générations dans des conditions plus chaudes et migrer plus tôt dans les populations", a-t-elle expliqué. De nouvelles espèces peuvent s'établir et leur distribution peut se déplacer vers le nord.

Les conditions météorologiques spécifiques à l'année jouent un rôle important, a expliqué Mme Krengel-Horney. "Pour les espèces qui passent l'hiver sur et dans le sol, la tendance à des hivers plus humides et plus chauds peut avoir un effet plutôt inhibiteur, car elles sont plus souvent colonisées par des champignons pathogènes, ce qui peut entraîner une mortalité plus élevée".

Selon eux, les espèces qui passent l'hiver sur les parties aériennes des plantes sont moins touchées. Chez les pucerons, par exemple, on a constaté que, lors d'hivers doux, ils pouvaient également passer l'hiver à l'état d'adultes - et coloniser plus rapidement les cultures l'année suivante, en transmettant éventuellement des maladies virales./kre/DP/zb