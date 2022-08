Le groupe allemand de minéraux K+S maintient ses perspectives annuelles en raison de la flambée des prix de la potasse

Le groupe a confirmé sa prévision d'avril d'un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) pour 2022 compris entre 2,3 milliards et 2,6 milliards d'euros (2,37 milliards et 2,67 milliards) mais a désormais inclus un scénario de goulot d'étranglement du gaz dans ses calculs.

Ce scénario suppose une réduction de 25 % de la disponibilité du gaz naturel au quatrième trimestre, ce qui, associé à une nouvelle taxe sur le gaz, entraînerait une charge financière de l'ordre de quelques millions d'euros à trois chiffres, a déclaré le directeur général Burkhard Lohr dans un communiqué.

La semaine dernière, le cabinet allemand a imposé une taxe sur les consommateurs de gaz à partir d'octobre pour aider les fournisseurs frappés par l'explosion des prix à l'importation causée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

La demande de potasse est restée "sensiblement" inférieure à celle de l'année dernière en raison d'une offre limitée, a ajouté M. Lohr, bien qu'il ait prédit que les prix au comptant se stabiliseraient à un niveau élevé au cours du second semestre.

L'EBITDA de K+S a été multiplié par plus de six en glissement annuel pour atteindre 706 millions d'euros sur la période avril-juin, dépassant les prévisions moyennes des analystes de 664 millions d'euros dans un sondage fourni par la société, tandis que les revenus ont plus que doublé pour atteindre 1,5 milliard d'euros.

Les sanctions occidentales à l'encontre de ses rivaux, le biélorusse Belaruskali et le russe Uralkali, qui représentent ensemble environ un tiers de la production mondiale de potasse, ont rendu l'engrais agricole clé plus rare et plus cher. "Nous avons eu de très bonnes conditions générales pour nos affaires", a déclaré M. Lohr.

Son homologue canadien Nutrien a affiché des bénéfices records attribuables aux sanctions contre la Russie la semaine dernière, mais a également réduit ses prévisions de bénéfices ajustés pour l'ensemble de l'année, car il s'attend à ce que la hausse des coûts du gaz pèse sur son activité azote.

