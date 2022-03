Le groupe minier K+S voit son bénéfice augmenter au quatrième trimestre et prévoit de meilleurs résultats en 2022.

Le mineur de potasse, de sel et de magnésium a affiché un bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) de 611 millions d'euros (675,46 millions de dollars) pour les trois mois au 31 décembre, contre 39 millions d'euros un an plus tôt.

Ce chiffre comprend un gain ponctuel de 219 millions d'euros provenant de la vente de la coentreprise d'élimination des déchets REKS.

"L'année 2021 a été une année très fructueuse. Nous avons rendu l'entreprise plus efficace, plus légère et plus rentable, tout en réalignant stratégiquement K+S", a déclaré le président du conseil d'administration Burkhard Lohr dans un communiqué.

En février, le groupe avait prévu un bénéfice de base de 1,6 à 1,9 milliard d'euros pour 2022.

"Avec la fourchette susmentionnée, nous obtiendrions les meilleurs résultats de l'histoire de notre entreprise. Même en tenant compte de la guerre en Ukraine et de la dynamique associée des prix de vente et des risques énergétiques, nous maintenons cette prévision", a ajouté Lohr.

Les prix au comptant de la potasse ont grimpé en flèche après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, en raison des craintes d'une perturbation de l'approvisionnement mondial de cet engrais de culture essentiel.

Les actions de K+S, qui produit environ un dixième de la potasse mondiale, ont grimpé de 12 % depuis le 24 février, date à laquelle la Russie a envahi l'Ukraine.

La société a annoncé un dividende de 0,20 euro par action.

Les États-Unis, l'Union européenne et d'autres nations ont réagi à la guerre de la Russie contre l'Ukraine en imposant des sanctions économiques qui pourraient entraver la capacité du pays à vendre de la potasse et d'autres engrais à l'étranger.

Avec une part d'environ un cinquième de l'ensemble du commerce mondial, la Russie est le plus grand exportateur d'engrais au monde.

Les analystes de la Deutsche Bank ont déclaré qu'ils s'attendaient à ce que la majorité des exportations hors de la région s'arrêtent pratiquement, ce qui créerait un "déficit colossal sur un marché déjà tendu".

(1 $=0,9046 euros)