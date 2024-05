K2fly Limited est un fournisseur de gouvernance des ressources en matière de conformité environnementale, sociale et de gouvernance (ESG), de divulgation et d'assurance technique. Elle se concentre sur les opérations minières et les industries à forte intensité d'actifs par le biais de ses solutions SaaS (Software-as-a-Service) basées sur une plateforme en nuage. Les principales activités de l'entreprise sont la vente de logiciels en propriété et la fourniture de logiciels et de services de conseil en intégration et en gestion d'actifs. La société propose un ensemble de solutions dans trois domaines clés, sur une plateforme unique : la gouvernance des ressources naturelles, qui englobe la gestion du patrimoine, l'accès aux terres, les perturbations du sol, la gestion des résidus et la réhabilitation des mines ; la gouvernance des ressources minérales, qui comprend les rapports sur les ressources et le gestionnaire de modèles, et l'assurance technique, qui comprend le bloqueur de minerais et la géologie minière. En outre, la société fournit des services de conseil en gestion d'actifs, principalement au secteur des services publics.

Secteur Logiciels