K3 Business Technology Group plc est un fournisseur britannique de solutions logicielles critiques pour les entreprises. La société se concentre principalement sur les secteurs de la mode, de l'habillement et des créateurs, et sert également des clients dans les secteurs plus larges de la vente au détail, de la fabrication et de la distribution. Les segments de la société comprennent les produits K3 et les solutions tierces. Le segment K3 Products fournit des produits et des solutions logicielles qui s'appuient sur sa propre propriété intellectuelle. Ils comprennent des produits stratégiques axés sur les marchés de la mode et de l'habillement (le portefeuille Fashion), ainsi que des solutions pour le marché des attractions touristiques et d'autres solutions et applications de vente au détail autonomes (Retail Solutions). Le secteur des solutions pour les tiers comprend NexSys et les comptes mondiaux. NexSys est un revendeur à valeur ajoutée et un intégrateur de systèmes pour le progiciel de gestion intégré (ERP) SYSPRO, enrichi de modules K3 IP et de modules partenaires. Global Accounts fournit des services spécialisés et du support.

Secteur Logiciels