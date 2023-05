K3 Business dit que Kestrel vend des actions d'une valeur de 654 655 GBP

K3 Business Technology Group PLC - fournisseur de solutions logicielles critiques pour les entreprises, basé à Manchester (Angleterre) et spécialisé dans les marques de mode et d'habillement - Kestrel Partners LLP vend, pour le compte de clients discrétionnaires, 725 444 actions à un prix moyen de 0,90242 GBP chacune, d'une valeur de 654 655 GBP. Il convient de souligner qu'Oliver Scott, directeur non exécutif de K3, est un associé de Kestrel et détient un intérêt bénéficiaire dans cette société. Scott est également actionnaire de l'un des clients de Kestrel et est donc réputé détenir un intérêt bénéficiaire dans l'ensemble de la participation légale de Kestrel Opportunities dans la société. En outre, Kestrel détient indirectement des droits de vote sur 12,6 millions d'actions, soit environ 28 % des actions de la société.

Cours actuel de l'action : 110,00 pence

Variation sur 12 mois : en baisse de 28

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

