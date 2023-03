K3 signe un contrat logiciel de 1,6 million d'euros pour un produit phare de la mode

(Alliance News) - K3 Business Technology Group PLC a déclaré mardi avoir signé un contrat de licence logicielle de trois ans pour son produit phare, K3 fashion, pour une valeur brute de 1,6 million d'euros.

Les actions de K3 étaient en hausse de 7,6% à 121,00 pence chacune à Londres mardi matin.

Le fournisseur de solutions logicielles critiques pour les entreprises, basé à Manchester, en Angleterre, et spécialisé dans les marques de mode et de vêtements, a déclaré que l'accord représentait son plus gros contrat de licence logicielle jamais conclu avec un groupe mondial de vêtements de luxe dont le nom n'a pas été révélé.

Il a déclaré que le détaillant de luxe a été décroché comme nouveau client en janvier 2022 via le réseau de partenaires de distribution de K3, lorsque le client a acheté des licences logicielles d'une valeur de 30 000 euros sur un contrat de 12 mois couvrant le pilotage du produit.

Suite au succès du pilote, K3 a déclaré que le contrat de logiciel a été étendu de manière substantielle, augmentant considérablement la valeur totale des contrats récurrents annualisés pour ses produits stratégiques.

K3 fashion est une solution d'entreprise, basée sur Microsoft Dynamics 365 et spécifiquement développée pour les marchés de la mode et de l'habillement, a déclaré K3 dans un communiqué, ajoutant qu'elle a été approuvée par Microsoft comme son "add-on" recommandé au niveau mondial pour le secteur de la mode.

K3 a déclaré qu'il est généralement acheté comme une solution logicielle en tant que service basée sur le cloud, permettant aux clients de "gérer plus efficacement tous les processus liés à la conception, à la fabrication, à l'approvisionnement et aux retours des produits".

Ses modules abordent également les questions de durabilité des clients, y compris la traçabilité de la chaîne d'approvisionnement, tout en permettant un "engagement transparent" avec les clients finaux à travers tous les canaux de vente, a déclaré K3.

