K3 Business Technology Group Plc est une société basée au Royaume-Uni, qui fournit des solutions logicielles critiques pour les entreprises, axées sur les marques de mode et d'habillement et les grandes marques de vente au détail connexes. Les segments de la société comprennent les produits K3 et les solutions tierces. K3 Products comprend des produits stratégiques axés sur les marchés de la mode et de l'habillement, notamment K3 Fashion et K3 Pebblestone, K3 Viji et K3 Imagine, ainsi que des solutions pour le marché des attractions touristiques. Elle propose également K3 Legacy Solutions, qui comprend la solution Retail POS, sur une combinaison de déploiements dans le cloud et sur site, et certaines solutions de planification des ressources d'entreprise (ERP) héritées. Le segment des solutions tierces comprend deux activités : NexSys et Global Accounts. NexSys se concentre sur la planification des ressources de l'entreprise (ERP) pour les marchés de la fabrication et de la distribution au Royaume-Uni. Global Accounts fournit des services logiciels spécialisés.

Secteur Logiciels