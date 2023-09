K92 Mining Inc. produit de l'or, du cuivre et de l'argent à la mine d'or de Kainantu, dans la province des Eastern Highlands, et se consacre à l'exploration et au développement de gisements minéraux dans les environs immédiats de la mine. La mine d'or de Kainantu se trouve dans la province des Eastern Highlands de Papouasie-Nouvelle-Guinée, à environ 180 kilomètres à l'ouest-nord-ouest de Lae. La mine d'or de Kainantu comprend Kora, Irumafimpa, Karempe, Judd, Kora South, Mati, Maniape et Arakompa. L'exploitation minière se concentre sur le système de veines de Kora, composé de deux veines dominantes, avec les infrastructures de Judd et de Karempe à proximité de la mine. La mine est desservie par une route goudronnée reliant Lae à un rayon de huit kilomètres du site. Elle est également alimentée en électricité par le barrage hydroélectrique de Yonki, situé à proximité, et dispose d'une production d'électricité complète sur place, en attente. La mine souterraine est située sur le bail minier 150, et l'usine de traitement, les bureaux, les ateliers, les magasins, le camp et l'installation de stockage des résidus sont situés sur le bail minier 78 (LMP 78).

Secteur Or