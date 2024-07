KADOKAWA CORPORATION, anciennement KADOKAWA DWANGO CORPORATION, est une société basée au Japon dont les activités principales sont l'édition, les jeux et vidéos, les services Internet et autres. La société opère dans trois secteurs d'activité. Le segment de l'édition est impliqué dans l'édition et la vente de livres, de livres électroniques et de magazines électroniques, l'édition de magazines, ainsi que la vente de magazines et de publicités sur le site web. Le secteur des jeux vidéo et des jeux est impliqué dans l'octroi de licences pour les droits de distribution de vidéos, la vente de logiciels vidéo, la planification, la production et la distribution de films, ainsi que la planification, le développement et la vente de logiciels de jeux et de jeux en réseau. Le segment des services web est impliqué dans la gestion de services communautaires d'images en mouvement par le biais de sites portails, la planification et la gestion d'événements sur les espèces par le biais d'événements en direct, ainsi que la location de lieux d'événements mobiles pour la diffusion de contenus mobiles par le biais d'appareils mobiles.

Secteur Edition