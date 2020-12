Apprendre en s'amusant : l'application Kahoot! est désormais disponible en français, en portugais du Brésil et en norvégien

Dans plus de 200 pays, les étudiants, enseignants, parents et employés peuvent apprendre en s'amusant avec Kahoot!. Pour mieux répondre aux besoins de notre communauté grandissante, notre application iOS et Android est disponible en espagnol depuis cet automne. C'est la première étape de notre stratégie pour rendre Kahoot! encore plus accessible dans d'autres langues.

L'application Kahoot! est désormais disponible en français, en portugais du Brésil et en norvégien !

L'application Kahoot! devient encore plus accessible pour des millions de personnes

En proposant l'application Kahoot! dans plus de langues, nous espérons rendre l'expérience d'apprentissage plus accessible et plus intuitive. Cela nous permettra de répondre aux besoins de tous les âges, dans tous les contextes. Les étudiants portugais, français et norvégiens auront encore plus de facilité à apprendre grâce aux kahoots. Pour les parents, ils pourront rendre l'apprentissage ludique même pour les plus jeunes. Dans l'enseignement, les entreprises, ou toute situation sociale, les versions localisées de l'application permettront une meilleure expérience, plus agréable, peu importe le niveau d'anglais.

Le portugais du Brésil est la troisième langue la plus parlée au sein de notre communauté Kahoot! (après l'anglais et l'espagnol), tandis que le français se place en cinquième position. Le norvégien est la langue maternelle du pays natal de Kahoot!, devenu la plateforme de référence pour tous les âges, que ce soit à l'école, au travail et à la maison.

Toute la famille peut apprendre en s'amusant avec Kahoot!+, désormais disponible en espagnol, français et norvégien

Kahoot! est devenu très populaire au sein de situations sociales variées autour du monde, en plus d'être utilisé à l'école et au travail. Jouer à Kahoot! a aidé des millions de personnes à se retrouver, particulièrement en cette période de distanciation sociale. À l'approche des fêtes, c'est la saison idéale pour rendre Kahoot! accessible dans votre langue natale afin de faire participer les membres les plus jeunes de la famille !

Pour que toute la famille puisse apprendre en s'amusant, et que vos amis et vous puissiez vous retrouver, nous sommes ravis d'annoncer que Kahoot!+, notre nouvelle formule pour les amis et la famille, est désormais disponible en espagnol, français et norvégien ! En plus de fonctionnalités Kahoot! captivantes, Kahoot!+ inclut de nombreuses applications d'apprentissage pour les enfants :

Kahoot! DragonBox Numbers

Faites découvrir les maths à vos enfants à l'aide d'activités amusantes présentant les nombres et leur fonctionnement. Recommandé pour les enfants âgés de 4 à 8 ans.

Kahoot! DragonBox Big Numbers

Aidez vos enfants à comprendre les additions et les soustractions longues par le jeu et l'exploration. Recommandé pour les enfants âgés de 6 à 9 ans.

Kahoot! Poio Read

Ce jeu aide les enfants de 3 à 8 ans à apprendre à lire par l'exploration. Disponible en anglais, espagnol, norvégien, et bientôt en français !

Accès illimité à ces applications dans le cadre d'un abonnement à Kahoot!+ Family.

Comment changer la langue dans l'application Kahoot!

Mettre l'application à jour vers la version la plus récente, ou télécharger sur un appareil iOS ou Android si ce n'est pas encore fait. Si l'appareil est en espagnol, français, portugais du Brésil, ou norvégien, l'application basculera automatiquement dans la langue respective. Si la langue de l'appareil est différente, cliquer sur l'icône de profil dans l'application. Sur le profil, cliquer sur la roue dentée pour ouvrir les paramètres. Sélectionner la langue dans le menu déroulant Langue.

Le tour est joué ! Vous pouvez maintenant héberger et créer des kahoots pour y jouer dans votre langue maternelle. Partagez ces instructions avec tes amis, collègues et étudiants pour qu'ils puissent commencer à jouer dans leur propre langue dès aujourd'hui.

Essayez Kahoot! dans votre langue dès aujourd'hui, et partagez la bonne nouvelle avec votre réseau !