Kahoot! AS : Profite à plein de la distanciation sociale

Kahoot est un site norvégien qui permet de créer ses propres QCM interactifs, très présent en Europe et en Amérique du Nord. C'est un très bon outil utilisé par les enseignants pour éduquer leurs élèves d'une manière plus ludique. Suite à la mise à jour des objectifs du 3e trimestre, son cours de bourse a augmenté fortement. En effet, ce communiqué publié par l'entreprise fait part de résultats très positifs. Le nombre de comptes actifs ainsi que d'abonnements a atteint le nombre prévu pour la fin de l'année 2020 dès la mi-septembre : 340K abonnements et 21M de comptes actifs. De plus, les revenus facturés pour le T3 sont également au-dessus de ce qui était attendu $10.6M au lieu de $9.6M avec une croissance sur le trimestre de 10% et de 210% par rapport au T3 de l'an passé. Ces informations révélées par l'entreprise montrent bien l'impact positif qu'a eu la covid-19. De nombreux enseignants ont trouvé ce moyen d'apprentissage particulièrement adapté en ces temps de distanciation sociale. Cet enchaînement de bonnes nouvelles pour la fin de l'année est synonyme d'une forte hausse boursière pour cette application en ligne, dont l'action a affiché hier une 3e séance consécutive de forte hausse, portant ses gains cumulés à près de 30% depuis le début de la semaine. Aujourd'hui, elle consolide légèrement à 46,40 NOK. zb_graphique_de_cours

Charles Gregoire © Zonebourse.com 2020