Kahoot : Disney et Kahoot! Academy s'associent pour insuffler de la magie à vos festivités grâce à de nouvelles collections de kahoots sur le thème de l'hiver et des fêtes de fin d'année

Avec les vacances qui arrivent, beaucoup d'entre nous cherchent de nouvelles solutions pour célébrer la fin d'année en toute sécurité avec nos étudiants, notre famille et nos amis. Nous sommes heureux de pouvoir apporter un peu de magie à vos festivités grâce à notre toute nouvelle collection de kahoots sur le thème de l'hiver et des fêtes de fin d'année lancée aujourd'hui sur Kahoot! Academy, en collaboration avec Disney.

Retrouvez vos personnages préférés issus des grands succès de Disney tels que La Reinedes neiges et Cars, ainsi que des princesses Disney et des personnages de l'univers de Mickey, dans une collection festive pour tous les amoureux de Disney, petits et grands. Jouez à ces nouveaux kahoots et étudiez de façon ludique pendant les fêtes !

De nouveaux jeux seront ajoutés à cette collection tout au long du mois de décembre. C'est pile ce qu'il vous faut pour compter les jours jusqu'aux fêtes avec vos étudiants de tout âge, votre famille ou vos amis. Ces jeux couvriront différents sujets en sciences, en mathématiques, en apprentissage de la langue et en sciences humaines. Vous y trouverez également des quiz pour toute la famille. De plus, le tout sera disponible en plusieurs langues. Que vos festivités se déroulent de façon classique ou à distance, cette collection ajoute de la joie à vos cours et à vos leçons sur le thème de l'hiver et des célébrations de fin d'année, mais aussi à vos fêtes en famille ou entre amis.

Cette nouvelle collection Disney sur le thème de l'hiver et des célébrations de fin d'année est disponible gratuitement sur Kahoot! Academy, notre nouvelle plateforme communautaire en ligne permettant aux enseignants et aux éditeurs de partager du contenu et d'accéder à des outils favorisant les expériences d'apprentissages riches et basées sur la participation, pour tous les âges et dans le monde entier. L'ensemble du contenu de Kahoot! Academy est accessible à tous les utilisateurs sur le site Web et l'application mobile Kahoot!.

Laissez-vous gagner par l'esprit des fêtes en jouant au premier kahoot de la nouvelle collection !