Kahoot : Nouveau ! Vous pouvez maintenant contacter vos marques favorites sur Kahoot! Academy

Depuis le lancement de Kahoot! Academy Connect en mars, les éducateurs et les apprenants du monde entier ont pu construire et rejoindre des communautés, se mettre en réseau et partager des connaissances et des ressources pour apprendre en s'amusant.

Désormais, vous pouvez aussi suivre vos marques et éditeurs favoris en un seul clic. Vous pouvez également accéder à des mises à jour exclusives de la part des Premium Partners de Kahoot! Academy, directement sur la plateforme Kahoot!. Vous pourrez ainsi découvrir encore plus facilement du contenu éducatif unique des marques et éditeurs que vous aimez, comme Disney, Angry Birds, Cambridge Assessment English et bien d'autres.

Restez à jour avec vos marques préférées de Kahoot! Academy

Une fois que vous suivez un Premium Partner ou un enseignant vérifié sur Kahoot! Academy, vous êtes le premier à être informé de toutes ses mises à jour, y compris les nouveaux kahoots et contenus éducatifs.

En ce qui concerne les partenaires de contenu, ils pourront communiquer avec leur audience directement sur Kahoot! et obtenir des commentaires utiles de la part des éducateurs, des parents et des apprenants qui apprécient leur contenu et suivent leur profil. Avec Kahoot! Academy Connect, les éditeurs peuvent construire une communauté forte et active et conserver l'engagement des utilisateurs avec de nouveaux contenus et expériences d'apprentissage.

Pour en savoir plus sur la façon de devenir un éditeur de contenu ou un Premium Partner, rendez-vous sur notre Page éditeur sur Kahoot! Academy.

Apprenez en vous amusant au sein d'une communauté bienveillante et motivante sur Kahoot! Academy

Tous les utilisateurs de Kahoot! peuvent rejoindre cette communauté en ligne unique qui regroupe éducateurs, apprenants et éditeurs de contenu pour créer des expériences d'apprentissage pleines de sens. Les éducateurs et les apprenants peuvent bénéficier d'un accès immédiat à tous les contenus les plus récents et adaptés à leurs attentes créés par les éditeurs auxquels ils font confiance. En suivant vos marques préférées sur Kahoot! Academy, vous aurez des supports pédagogiques pertinents et de qualité à portée de main. Vous pourrez ainsi trouver plus facilement les ressources dont vous avez besoin, quels que soient les sujets, les âges ciblés et les langues.

Pour suivre les dernières nouvelles de Kahoot! Academy, rendez-vous sur kahoot.com/academy ou abonnez-vous aux nouvelles de Kahoot!.

