Kahoot : Offrez-vous plus de joie dans l'apprentissage émotionnel avec le film Soul de Pixar et Disney, lauréat d'un OSCAR®, et d'autres films de Disney que les fans adorent

Les étudiants, les enseignants, les parents et tant d'autres dans le monde entier ont dû faire face à des défis qui ont changé leur vie pendant l'année passée. Il est plus important que jamais de renforcer les compétences d'apprentissage social et émotionnel (SEL) à l'école, à la maison et au travail afin de continuer à apprendre, à grandir et à libérer notre potentiel. Pour aider nos utilisateurs à poursuivre leur apprentissage social et émotionnel avec passion, nous sommes très heureux de présenter une toute nouvelle collection de kahoots centrée sur le SEL. Elle invite les fans de Disney de tous les âges à célébrer la vie, à exprimer leur empathie et à apprécier les petites choses du quotidien.

Avec le film Soul de Disney et Pixar lauréat d'un OSCAR® et d'autres films de Disney que vous aimez, ces kahoots vous inspireront pour apprécier les petites choses du quotidien et profiter d'un moment de silence (ou du goût d'une tranche de pizza qui sort du four), en réfléchissant à ce qui apporte de la joie à votre vie, ce qui rend chacun de nous unique et plus encore. Découvrez ces kahoots sur la page partenaire de Disney Premium sur Kahoot! Academy aujourd'hui !

Voici les premiers jeux de la collection d'apprentissage social et émotionnel de Disney sur Kahoot! Academy. De nombreux autres seront disponibles au cours des prochains mois et pendant la rentrée scolaire 2021. Tandis que beaucoup d'élèves et d'enseignants reprendront le chemin de l'école pour la première fois depuis plus d'un an, les aptitudes sociales et émotionnelles seront cruciales pour s'adapter à ces changements et à la « nouvelle norme ».