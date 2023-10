Kainantu Resources Ltd. est une société canadienne d'exploration de l'or et des métaux précieux. Les projets de la société comprennent KRL South et KRL North. Les projets de la société sont situés dans la région très prometteuse de Kainantu et couvrent une superficie totale d'environ 726 kilomètres carrés. Les concessions principales de la société sont EL 2558, située à environ 20 kilomètres au nord-est de la ville de Kainantu et EL 2559, située à environ 25 kilomètres au sud-ouest de la ville de Kainantu. La société détient les droits sur ses projets par l'intermédiaire de ses filiales à part entière, Asia Pacific Energy Ventures (APEV) et Pacific Energy Consulting Limited (PEC). Son projet May River est situé à environ 15 kilomètres du projet Frieda River, propriété de PanAust. Ses perspectives de projet comprennent Skiraisa, Foya, Eserebe, Mountain Gate et Iku Hill.

Secteur Sociétés minières intégrées