Kainantu Resources Ltd. a annoncé qu'Adam Clode a été nommé chef de la direction intérimaire de la société. Ces nominations remplissent les postes vacants du directeur général et administrateur sortant, Matthew Salthouse, et du président du conseil d'administration et administrateur, Marcus Engelbrecht. Avec M. Clode comme directeur général, la société se concentrera sur la gestion de ses coûts, l'allocation des ressources nécessaires à ses efforts de développement commercial, l'obtention de nouveaux financements et la maximisation de la valeur pour ses actionnaires.

Adam Clode a une longue expérience du développement de projets de ressources, depuis les ressources définies jusqu'à l'exploitation, en Afrique, en Asie et en Australie. Diplômé avec mention de l'Université d'Australie occidentale, Adam a commencé sa carrière en développant un actif aurifère pour Newmont Mining Corporation au Ghana, avant de devenir directeur de site pour le projet de cuivre Lumwana d'Equinox en Zambie. Poursuivant sa carrière, M. Clode a entamé et achevé un master en gestion de projet tout en occupant le poste de chef de projet adjoint pour le développement d'un concentrateur de platine en Afrique du Sud.

M. Clode a ensuite assumé le rôle de directeur adjoint de projet pour la centrale électrique de Pembroke de RWE, d'une valeur de 850 millions de livres sterling, dans l'ouest du pays de Galles, avant de devenir directeur de projet pour le projet de développement du fer d'African Minerals en Sierra Leone, d'une valeur de 3 milliards de dollars américains, et de passer beaucoup de temps en Chine avec les principaux partenaires d'achat ainsi qu'avec les institutions de financement d'Asie et d'Europe. Grâce au travail acharné de l'équipe, African Minerals a pu obtenir un financement stratégique de plus de 2 milliards de dollars. Après la livraison réussie de la phase 1 de Tonkolili et l'expédition du premier minerai, M. Clode s'est ensuite rendu en Indonésie avec J Resources pour diriger le développement de leur portefeuille aurifère composé de deux opérations, de trois projets d'exécution et de trois actifs en cours d'exploration.

L'expérience de M. Clode dans le domaine des ressources couvre un large éventail d'études, de développement, d'exécution, d'opérations, ainsi que la gestion d'entreprise, puisqu'il a siégé à plusieurs conseils d'administration en tant que directeur exécutif et non exécutif.