Kainos Group plc est un fournisseur de technologies de l'information (TI) basé au Royaume-Uni. La société opère à travers trois divisions : Digital Services, Workday Services et Workday Products. La division Digital Services développe et soutient des plateformes de services numériques personnalisées pour des clients du secteur public, commercial et de la santé. La division Workday Services est spécialisée dans le déploiement des produits Finance, RH et Planification de Workday, Inc. auprès d'organisations en Europe et en Amérique du Nord. La division Workday Products développe des produits qui complètent Workday. Sa suite de produits Smart, qui comprend Smart Test (pour les tests automatisés), Smart Audit (pour le contrôle de la conformité) et Smart Shield (pour le masquage des données), est utilisée par plus de 350 clients dans le monde entier pour protéger leurs systèmes Workday. Elle s'adresse à divers secteurs, notamment les services financiers, l'assurance, l'éducation, l'administration publique, les soins de santé et les sciences de la vie.

Secteur Services et conseils en informatique