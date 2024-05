(Alliance News) - Les actions à Londres ont ouvert en hausse lundi, avec l'espoir d'une réduction des taux d'intérêt américains, tandis que les actions en Asie ont continué à être stimulées par d'éventuelles mesures de relance de la part de la Chine.

L'indice FTSE 100 a ouvert en hausse de 21,60 points, soit 0,3 %, à 8 441,86. Le FTSE 250 était en hausse de 84,15 points, soit 0,4 %, à 20 834,05 points, et l'AIM All-Share a bondi de 13,56 points, soit 1,7 %, à 807,58 points.

Le Cboe UK 100 était en hausse de 0,3 % à 842,52, le Cboe UK 250 était également en hausse de 0,3 %, s'échangeant à 18 202,10, et le Cboe Small Companies était en hausse de 0,2 % à 16 439,74.

En Europe, le CAC 40 à Paris et le DAX 40 à Francfort étaient en hausse de 0,2 % chacun.

La livre sterling était cotée à 1,2697 USD tôt lundi à Londres, à peine en hausse par rapport à 1,2696 USD au moment de la clôture des marchés boursiers locaux vendredi. L'euro s'est établi à 1,0874 USD, en hausse par rapport à 1,0866 USD. Face au yen, le dollar s'échangeait à 155,61 yens, contre 155,53 yens.

"Le dollar commence la semaine en recul par rapport à la plupart des principales devises en raison du rétrécissement des écarts de rendement obligataire entre les États-Unis et les autres grandes économies. Les prix des contrats à terme sur les fonds fédéraux prévoyant une première baisse des taux en septembre (escomptés à 80 %) freinent également la force du dollar et soutiennent les actifs à risque. Les actions en Asie et les contrats à terme sur les actions américaines sont en hausse", ont commenté les analystes de Brown Brothers Harriman.

"Il n'y a pas de données économiques américaines majeures cette semaine qui pourraient retarder les attentes d'assouplissement de la Fed. En revanche, les indices PMI mondiaux de mai, publiés jeudi, aideront à déterminer si la dynamique de croissance économique se déplace effectivement des États-Unis vers d'autres grandes économies.

La Lloyds Bank a déclaré que si les données américaines ont "dominé" la semaine dernière, cette semaine, c'est au tour des rapports économiques britanniques.

"Le point fort sera probablement le rapport sur l'inflation de mercredi. Il devrait montrer une forte baisse de l'inflation globale annuelle, mais nous nous attendons à ce qu'elle reste légèrement supérieure à l'objectif de 2,0 %. L'inflation de base devrait également baisser, mais rester bien au-dessus du taux global", ont commenté les analystes de Lloyds.

"Il s'agit également d'une semaine importante pour les chiffres de l'activité britannique, y compris les données PMI, les ventes au détail et les chiffres de la confiance des consommateurs GfK. Contrairement aux États-Unis, les données britanniques récentes ont surpris à la hausse, y compris un PIB plus élevé que prévu au premier trimestre. La grande question est de savoir si le rythme de la croissance se ralentira au deuxième trimestre".

L'indice des prix à la consommation au Royaume-Uni est publié mercredi. Il devrait montrer que le taux d'inflation des prix à la consommation s'est nettement modéré à 2,1% en avril, contre 3,2% en mars, selon le consensus cité par FXStreet.

A Tokyo, le Nikkei 225 a clôturé en hausse de 0,7%, tandis que le S&P/ASX 200 à Sydney a ajouté 0,6%. En Chine, le Shanghai Composite était en hausse de 0,5% dans les transactions de l'après-midi, tandis que le Hang Seng à Hong Kong était en hausse de 0,2%.

La banque centrale chinoise a laissé ses taux d'intérêt inchangés lors de sa réunion de mai, comme prévu.

La Banque populaire de Chine a laissé le taux préférentiel à un an - qui sert de référence pour les prêts aux entreprises - inchangé à 3,45%. Le LPR à cinq ans - qui est utilisé pour fixer le prix des prêts hypothécaires - est resté à 3,95 %.

Il avait été réduit de 4,20 % en février, dans un effort pour stimuler le marché de l'immobilier en perte de vitesse dans le pays.

Un haut responsable économique chinois a déclaré vendredi que l'État pourrait acheter des biens immobiliers commerciaux afin de stimuler le marché immobilier du pays, actuellement en proie à une crise de la dette sans précédent.

L'immobilier et la construction représentent plus d'un quart du produit intérieur brut, mais le secteur est soumis à des tensions sans précédent depuis 2020, lorsque les autorités ont resserré l'accès des promoteurs au crédit dans le but de réduire l'endettement croissant.

Le Conseil d'État de Pékin s'est réuni vendredi pour tenter de relancer le marché en difficulté et de faire en sorte que des millions de logements inutilisés soient attribués à ceux qui en ont besoin, a indiqué l'agence de presse nationale Xinhua.

"De gros efforts doivent être faits pour promouvoir la gestion des projets de logements commerciaux classés comme étant en cours de construction, qui ont été vendus et qui ont des difficultés à être livrés", a déclaré le vice-premier ministre He Lifeng lors de la réunion, selon les médias d'Etat.

L'or était coté à 2 437,44 USD l'once tôt lundi, en hausse par rapport aux 2 407,63 USD de vendredi dernier. Le métal précieux a atteint un niveau record de plus de 2 450 USD l'once plus tôt lundi, dans l'espoir que la Réserve fédérale réduise ses taux d'intérêt cette année.

La hausse du prix de l'or a permis à Fresnillo de faire un bond de 3,7 %. L'entreprise d'extraction d'or a été la plus performante des grandes capitalisations au début de la journée de lundi.

Keywords Studios a toutefois été le plus performant sur le marché londonien, avec un bond de 62 %. L'entreprise a déclaré qu'elle serait "disposée à recommander" une offre éventuelle d'EQT Group, à la suite d'une série d'offres émanant de la société de capital-investissement.

Le fournisseur de services techniques et créatifs pour la production de jeux vidéo, coté sur l'AIM, a déclaré que la dernière offre de 2 550 pence par action est une "augmentation significative par rapport à la proposition initiale".

Elle valorise l'ensemble de Keywords, dont le siège est à Dublin, à environ 2,03 milliards de livres sterling. Le prix proposé représente une prime considérable de 73 % par rapport au cours de clôture de l'entreprise, qui était de 1 470 pence vendredi.

Keywords a déclaré que cette dernière approche faisait suite à "quatre propositions non sollicitées d'EQT au cours des derniers mois".

Kainos a également progressé, avec une hausse de 10 %. L'entreprise a annoncé une croissance de ses bénéfices annuels et une augmentation de son dividende, ainsi que la nomination d'un nouveau président.

Rosaleen Blair, directrice indépendante non exécutive, remplacera Tom Burnet à la présidence. Ce dernier quittera ses fonctions à l'issue de l'assemblée générale annuelle du fournisseur de services informatiques, qui se tiendra le 24 septembre.

Kainos, partenaire du fournisseur de logiciels d'entreprise Workday, a déclaré que le chiffre d'affaires de l'exercice clos le 31 mars a augmenté de 2,0 %, passant de 374,8 millions de livres sterling à 382,4 millions de livres sterling. Le bénéfice avant impôt a augmenté de 19 %, passant de 54,3 millions de livres sterling à 64,8 millions de livres sterling. Kainos a augmenté son dividende final de 19% à 19,1 pence par action, contre 16,1 pence l'année précédente. Son dividende total s'est élevé à 27,3 pence, contre 23,9 pence l'année précédente.

"Nos derniers résultats enregistrent notre 14e année consécutive de croissance grâce à une exécution disciplinée dans le climat macroéconomique actuel", a déclaré Russell Sloan, directeur général. "Malgré l'incertitude économique mondiale actuelle, nous pensons que nos principaux secteurs d'activité, Workday Products, Workday Services et le segment du secteur public de Digital Services, continueront à résister et offriront des opportunités de croissance substantielles à la fois à court et à moyen terme. Nous sommes bien positionnés sur ces marchés, à la fois au niveau local et, de plus en plus, au niveau international, et nous restons confiants dans notre stratégie".

Le baril de Brent était coté à 84,20 USD lundi matin à Londres, contre 83,61 USD vendredi en fin d'après-midi.

Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.